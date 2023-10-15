Британский актер Майкл Кейн заканчивает свою актерскую карьеру в возрасте 90 лет. Об этом сам актер рассказал в эфире радио BBC Radio 4.

Фильм «Великий беглец», вышедший на экраны в октябре, станет его последней работой в кино.

«Я понял, что у меня была картина, где я сыграл главную роль, и получил невероятные отзывы. Что я могу сделать, чтобы превзойти это?» – сказал Кейн.

За свою семидесятилетнюю карьеру Кейн снялся более чем в 160 фильмах. За это время актер получил множество наград, включая два Оскара, и удостоился рыцарского титула.

Ранее жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о прогрессировании деменции мужа.

45-летняя Хеминг рассказала о том, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей, в феврале 2023 года. Состояние актера она называет тяжелым.

Котб спросила, понимает ли актер происходящее или хотя бы часть его, и в ответ Хеминг предположила, что он может быть оторван от реальности.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.