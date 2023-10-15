Сосо Павлиашвили рассказал, выступает ли с фонограммой

Певец Сосо Павлиашвили рассказал «Газете.Ru», что из-за большого количества перелетов и концертов у него иногда «устает» голос. Артист уточнил, что в таких случаях высокие ноты ему помогает исполнять бэк-вокал.

«Когда у тебя по 30-40 самолетов и по 22-30 выступлений в месяц, конечно, голос устает. Но слава богу, у меня связки рабочие, боевые. Не курю, занимаюсь спортом. Бывало три раза в моей жизни, когда я открывал рот и мне туда что-то заливали. За 37 лет три раза — это в принципе нормально. Но когда, допустим, голос становится немножко сиплым, мне помогает бэк-вокал: это мой сын, это жена Ирочка, мой помощник Алик, который одновременно и рулит звук, и еще вместе со мной подпевает, и является еще концертным директором. Эта команда мне помогает, где надо какие-нибудь высокие ноты взять. Они поют основную партию, а я пою импровизацию», — сказал он.

По словам Павлиашвили, он против фонограммы на выступлениях, поскольку зритель лучше «будет ощущать немножко хриплый голос», но при этом знать, что артист поет живьем.

«Несмотря на то, что иногда за сутки спишь час-два, три часа максимум, постоянно переезды, перелеты, фонограмму мы не включаем никогда. Мне это не нравится. Лучше люди будут ощущать твой немножко хриплый голос, но они будут знать, что ты для них поешь честно, живьем, любишь их, уважаешь и ценишь. Это мое отношение. Я не жалел никогда свой голос, свое здоровье ради его величества зрителя, и бог всегда помогает мне восстановиться. Есть еще такой момент, что воздух не везде благоприятный экологически. Я во время выступления употребляю конфеты «Кармолис», и они во время пения мне помогают, чтобы горло не пересыхало. Еще мне помогает то, что у моего сына Левана голос очень похож на мой, и он иногда даже поет лучше, чем я. Общими усилиями семьи, когда есть такие моменты, они бывают очень редко, когда ты простужаешься, какой-нибудь вирус подхватываешь, срывается голос, мы выходим из положения честно, достойно, и никогда не относились к зрителю неуважительно», — подчеркнул он.

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