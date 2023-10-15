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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов на помощь детям

Звездная пара Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 миллион для детей Израиля

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Evan Agostini/Invision/AP

Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали $1 миллион Международному Комитету Красного Креста (МККК) «для помощи детям в Израиле и Газе». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как сообщил источник издания, пара непреклонна в вопросе финансовой поддержки детей, так как сами воспитывают четверых.

В декабре 2022 года Рейнольдс и Лайвли пожертвовали детям Ванкувера $25 тысяч. Деньги пошли тем, кто нуждается в молочных смесях, подгузниках и детском питании.

Недавно сообщалось, что более 700 голливудских актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля. В письме деятели Голливуда призывают своих коллег «выступить против ХАМАС, воздержаться от распространения дезинформации о войне и сделать все, чтобы призвать террористическую организацию вернуть невинных заложников их семьям».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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