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SHAMAN перепоет хит Шатунова «Седая ночь»

Певец SHAMAN заявил о намерении перепеть хит Шатунова «Седая ночь»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что планирует сделать кавер на композицию «Седая ночь» группы «Ласковый май». Его слова передает msk1.ru.

«Песня «Седая ночь» — это, конечно, большая ответственность. Главное не испортить эту песню, потому что все привыкли к такому варианту, образцовому», — подчеркнул артист.

Дронов добавил, что в будущей композиции сохранит прежнюю тональность и темп, «чтобы ничего не нарушить».

14 октября в Москве начался концерт SHAMAN, который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Выступление задержалось на 25 минут. Причины произошедшего не раскрываются. На сцене прозвучали песни «Мы» и «Исповедь». Кроме того, SHAMAN вместе с танцорами в костюмах цвета хаки исполнил композицию «Да».

Сам артист вышел на сцену в серебристой куртке, на рукаве которой изображен флаг России. Такой сценический костюм привычен для поклонников, которые давно следят за творчеством Ярослава Дронова.

Также во время перерыва между песнями SHAMAN обратился к собравшейся публике. Молодой человек поинтересовался, есть ли в зале именинники, и попросил зрителей поздравить сограждан с днем рождения громкими аплодисментами.

Ранее певица Лайма Вайкуле осудила Пугачеву за титул Примадонны.

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