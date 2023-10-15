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Фильм «Хозяин» Юрия Быкова вошел в программу кинофестиваля в Женеве

Политический триллер «Хозяин» Юрия Быкова впервые покажут в Женеве

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Hype Film

Картина «Хозяин» Юрия Быкова будет впервые показана на 29-м Женевском международном кинофестивале (GIFF). Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Смотры состоятся с 3 по 12 ноября.

Сюжет рассказывает о жизни обычного человека, которая принимает неожиданный поворот после того, как тот спасает высокопоставленного офицера ФСБ. Главные роли в «Хозяине» исполнили Артем Быстров («Дурак»), Олег Фомин («СМЕРШ») и Клавдия Коршунова («Неопалимая купина»).

Съемки фильма проходили в 2020 году в Карелии.

Недавно сообщалось, что фильму «Сказка» Александра Сокурова не выдали прокатное удостоверение. При этом еще недавно показ картины отменили на московском фестивале «Каро.Арт» без объяснения причин. Постановщик предположил, что организаторы фестиваля приняли это решение по распоряжению Минкульта. Премьерный показ «Сказки» состоялся на кинофестивале в Локарно 6 августа.

«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без «прокатки», — заявил режиссер.

Ранее звезда сериала «Офис» купила особняк у российского миллиардера.

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