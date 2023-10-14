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Николай Басков пошутил про пиджак Лазарева в прямом эфире

Певец Николай Басков подколол Лазарева из-за пиджака с микросхемами

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Евгений Биятов/РИА Новости

Ведущий шоу «Ну-ка все вместе» Николай Басков подшутил над председателем жюри Сергеем Лазаревым из-за его пиджака с принтом микросхем.

После выступления участника Занбека Кульбатырова между Лазаревым и Басковым состоялся спор касаемо номера конкурсанта. Председатель жюри раскритиковал выступление, хотя его положительно оценили 90 из 100 судей. По мнению Лазарева, Кульбатаров мог выступить значительно лучше. Басков в свою очередь напомнил, что артист является трубачом, поэтому не мог петь по другому.

«Послушай, мы здесь не трубачей ищем, а вокалистов. Я ищу идеальное выступление! Это было хорошо, но можно было и лучше. Не теряй контакт со зрителем», — ответил Лазарев.

Басков согласился с замечанием, но не упустил возможности подколоть коллегу: он предположил, что микросхемы на пиджаке Лазарева могут «закоротить». В ответ на это музыкант заявил, что с пиджаком будет все в порядке, если только он не зальет его чаем. Таким образом Лазарев сделал отсылку к участникам дуэта «Чай вдвоем» — Денису Кляверу и Стасу Костюшкину, — которые стали гостями выпуска телешоу.

Ранее певец Хабиб заявил, что Басков не дарит ему квартиру вопреки обещаниям.

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