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Андрей Соколов описал свое отношение к покинувшим Россию артистам: «Любил слова песни Макаревича»*

Актер Андрей Соколов признался, что продолжает слушать песни звезд-эмигрантов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Андрей Соколов в разговоре с «Абзацем» признался, что испытывает сожаление по отношению к уехавшим из России артистам.

«Мне очень жаль... это не жалость, а сожаление, вот так бы я сказал: я очень сожалею. Я очень любил слова песни того же Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), он же вообще для нас кумир: «И все, кому мы верили, они же нас оставили и первыми отправились ко дну» ... очень точно написано, очень хорошие слова, но они остались словами», — высказался Соколов.

По мнению артиста, знаменитости-эмигранты не до конца осознают последствия своих действий. Соколов считает, что есть жизненные законы, которые рано или поздно расставят все на свои места. Актер убежден, что не стоит отменять заслуги уехавших артистов, запрещая, например, уже выпущенные песни. Он признался, что сам до сих пор слушает треки некоторых уехавших из РФ звезд.

«Они уже немножко в другом контексте звучат, я их не забываю, скажем так, но как говорили великие: «Знать бы из какого сора растут стихи». Вот здесь такое происходит удивительное превращение», — пояснил Соколов.

Ранее Собчак призвала отложить шутки про «конные войска», так как не будет воевать за Израиль.

*  признан в РФ иностранным агентом
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