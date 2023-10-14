Соседов объяснил обиду Алены Апиной

Музыкальный критик, член жюри шоу «Суперстар» Сергей Соседов объяснил обиду певицы Алены Апиной, выбывшей из проекта. Его цитирует портал «Страсти».

Певица сравнивала проект с «лобным местом, где ее «поливают такие люди, как «великий» Соседов и другие».

Соседов предположил, что Апина расстроена из-за чересчур раннего, на ее взгляд, вылета из шоу.

«Я не думаю, что она на меня обижена. Мы прекрасно общались и после программы. Ей, может быть, обидно, что она рано выбыла из проекта, но таковы условия этого шоу-конкурса», — сказал он.

По словам Соседова, он судил участников только честно.

«У меня никогда не было каких-то любимчиков на этом шоу, я всегда судил и сужу так, как чувствую, как понимаю исполняемый материал и как мне велит душа», — признался критик.

Апина также заявляла, что первый сезон «Суперстар» показался ей более профессиональным.

Ранее Максим Фадеев вспомнил, как пел с «Агатой Кристи».