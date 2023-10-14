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«Бьют крокодилов электрошоком»: зоозащитники пристыдили Карди Би за сумки Birkin

Зоозащитники PETA раскритиковали рэпершу Карди Би за крокодиловые сумки

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iamcardib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Зоозащитники из организации PETA раскритиковали рэпершу Карди Би за то, что супруг музыкант Оффсет подарил ей три крокодиловые сумки Birkin. Об этом сообщает TMZ.

Вице-президент организации Лиза Лэнг попросила знаменитостей и их поклонников не тратить деньги на вещи, состоящие из частей тела животных.

«Вместо того, чтобы потратить деньги и влияние на что-то хорошее, Оффсет влил сотни тысяч долларов в отвратительную, жестокую индустрию, где бьют крокодилов электрошоком, суют металлические штыри им в головы, чтобы поджарить мозги, и уродуют заживо», — пристыдила рэпера она.

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iamcardib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лэнг уточнила, что эти данные о жестоком обращении с животными в PETA получили после исследования практик, принятых на заводах по производству брендовых вещей, в частности, Chanel, Burberry, HUGO BOSS и Vivienne Westwood.

Рэпер Оффсет также ко дню рождения супруги полностью усыпал лепестками ярко-розовых роз и обставил белыми свечами их загородный дом.

Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

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