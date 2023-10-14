«Бьют крокодилов электрошоком»: зоозащитники пристыдили Карди Би за сумки Birkin

Зоозащитники из организации PETA раскритиковали рэпершу Карди Би за то, что супруг музыкант Оффсет подарил ей три крокодиловые сумки Birkin. Об этом сообщает TMZ.

Вице-президент организации Лиза Лэнг попросила знаменитостей и их поклонников не тратить деньги на вещи, состоящие из частей тела животных.

«Вместо того, чтобы потратить деньги и влияние на что-то хорошее, Оффсет влил сотни тысяч долларов в отвратительную, жестокую индустрию, где бьют крокодилов электрошоком, суют металлические штыри им в головы, чтобы поджарить мозги, и уродуют заживо», — пристыдила рэпера она.

close 100% iamcardib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лэнг уточнила, что эти данные о жестоком обращении с животными в PETA получили после исследования практик, принятых на заводах по производству брендовых вещей, в частности, Chanel, Burberry, HUGO BOSS и Vivienne Westwood.

Рэпер Оффсет также ко дню рождения супруги полностью усыпал лепестками ярко-розовых роз и обставил белыми свечами их загородный дом.

Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

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