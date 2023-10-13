Звезда «Счастливы вместе» убегала от собак на съемках новых серий

Актриса Наталья Бочкарева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами со съемок продолжения сериала «Счастливы вместе».
Бочкарева показала себя вместе с коллегой Дарьей Сагаловой. Они рассказали, что на съемках им пришлось лазать по заборам и бегать от собак.
«Как в старые добрые времена. Радость-то какая. Солнышко, красота. Букины forever (навсегда — перевод «Газеты.Ru»), — заявила актриса.
5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян.
Собаки, сыгравшей домашнего питомца семьи Букиных, уже нет, и ее заменили новым псом. 11 октября Бочкарева показала нового пса Барона на видео со съемок продолжения сериала.
В августе Бочкарева призналась, что не хочет возвращаться к привычному образу своей героини Даши Букиной, считая его «пережитком прошлого». По словам звезды, ее персонаж попробует себя в роли блогерши в предстоящем сиквеле.
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