Звезда «Счастливы вместе» убегала от собак на съемках новых серий

Актриса Наталья Бочкарева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами со съемок продолжения сериала «Счастливы вместе».

Бочкарева показала себя вместе с коллегой Дарьей Сагаловой. Они рассказали, что на съемках им пришлось лазать по заборам и бегать от собак.

«Как в старые добрые времена. Радость-то какая. Солнышко, красота. Букины forever (навсегда — перевод «Газеты.Ru»), — заявила актриса.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян.

Собаки, сыгравшей домашнего питомца семьи Букиных, уже нет, и ее заменили новым псом. 11 октября Бочкарева показала нового пса Барона на видео со съемок продолжения сериала.

В августе Бочкарева призналась, что не хочет возвращаться к привычному образу своей героини Даши Букиной, считая его «пережитком прошлого». По словам звезды, ее персонаж попробует себя в роли блогерши в предстоящем сиквеле.

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