Костюшкин вспомнил, как Лещенко подшутил над «Чай вдвоем»

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин вспомнил в программе «Ну-ка все вместе!», как артист Лев Лещенко пошутил над ним и его коллегой Денисом Клявером.

Лещенко и участники группы «Чай вдвоем» встретились после съемок одной из передач. По словам Костюшкина, в тот день только его коллектив пел без фонограммы. За это артисты получили комплимент от Лещенко.

«Стоит около какого-то ресторана. И проходит Лев Валерьянович Лещенко. Он такое: «О, молодцы, живьем спели, да? Единственные спели же, да?». Мы отвечаем: «Ну да». Он говорит: «Красавцы. Петь не умеют, а поют живьем», — вспомнил Костюшкин.

«Чай вдвоем» была основа в 1994 году. В коллектив входили Денис Клявер и Стас Костюшкин. В 2012-м группа распалась из-за творческих разногласий.

О воссоединении дуэта «Чай вдвоем» стало известно в декабре 2022 года. Костюшкин отметил, что параллельно он и коллега будут заниматься и сольной карьерой. На церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall артисты исполнили новую песню «Нежная».

Ранее Стас Костюшкин рассказал, какое прозвище дал ему дедушка после эксперимента с чаем.