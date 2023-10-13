Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Костюшкин вспомнил, как Лещенко подшутил над «Чай вдвоем»

Певец Костюшкин заявил, что Лещенко говорил о неумении группы «Чай вдвоем» петь

close
100%
Телеканал «Россия 1»

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин вспомнил в программе «Ну-ка все вместе!», как артист Лев Лещенко пошутил над ним и его коллегой Денисом Клявером.

Лещенко и участники группы «Чай вдвоем» встретились после съемок одной из передач. По словам Костюшкина, в тот день только его коллектив пел без фонограммы. За это артисты получили комплимент от Лещенко.

«Стоит около какого-то ресторана. И проходит Лев Валерьянович Лещенко. Он такое: «О, молодцы, живьем спели, да? Единственные спели же, да?». Мы отвечаем: «Ну да». Он говорит: «Красавцы. Петь не умеют, а поют живьем», — вспомнил Костюшкин.

«Чай вдвоем» была основа в 1994 году. В коллектив входили Денис Клявер и Стас Костюшкин. В 2012-м группа распалась из-за творческих разногласий.

О воссоединении дуэта «Чай вдвоем» стало известно в декабре 2022 года. Костюшкин отметил, что параллельно он и коллега будут заниматься и сольной карьерой. На церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall артисты исполнили новую песню «Нежная».

Ранее Стас Костюшкин рассказал, какое прозвище дал ему дедушка после эксперимента с чаем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий