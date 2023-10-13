Ксения Бородина показала сексуальный образ под Лару Крофт для съемок «Последнего героя»

Телеведущая Ксения Бородина для съемок в телешоу «Последний герой» выбрала яркий и откровенный образ. Об этом пишет «СтарХит».

Она надела ярко-красную футболку с открытыми плечами и юбку в тон. Бородина дополнила образ длинными перчатками с принтом паутины и высокими кожаными сапогами. В лук Бородиной прослеживаются отсылки к внешности расхитительницы гробниц Лары Крофт и даже к Чудо-женщине в исполнении американской актрисы Галь Гадот.

Шоураннеры выбрали Бородину из-за ее коммуникационных талантов, а также большого опыта на реалити-шоу и знаниям в области психологии. По данным издания, 10 сезон «Последнего героя» будет посвящен взаимоотношениям в семье, поэтому телеведущей пригодятся и ее материнские навыки в том числе, сообщает СМИ.

Десятый сезон телепроекта появится в эфире с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта станут матери, дети и отцы. В двух командах по семь человек сойдутся представители самых разных поколений. На реалити-шоу Бородина заменит покинувшую Россию актрису Яну Троянову.

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