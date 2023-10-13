Дмитрий Харатьян вспомнил, как Меньшов отказался вручать приз фильму «Сволочи»

Актер Дмитрий Харатьян в интервью aif.ru вспомнил, как режиссер Владимир Меньшов в 2007 году отказался вручать награду фильму «Сволочи».

«Он выбросил конверт и сказал, что не согласен с мнением жюри и что, по его мнению, подло давать награду такому фильму. Его, можно сказать, подставили, и он высказал свое мнение», — рассказал Харатьян.

Он также процитировал вдову режиссера Веру Алентову, которая рассказала, что Меньшов заранее отказался присуждать награду «Сволочам», так как это противоречит его принципам. Артист также заявил, что с созданием этой ленты связана «жутчайшая история».

Харатьян вспомнил, что сценарист проекта Владимир Кунин, согласно его словам, действительно знал о случаях, когда детей-сирот засылали в тыл врагу во время войны, чтобы те ценой своей жизни ликвидировали стратегические объекты.

«А на самом деле такого не было. И Атанесян упрекнул Кунина: «Владимир, вы же говорили, что лично были свидетелем таких историй. Вы же меня подставили». А он ему в ответ: «Ну я же писатель. Я придумал. Вымысел не есть обман. Здорово же получилось!» — возмутился актер.

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