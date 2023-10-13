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Яшка-цыган купил матери коров на гонорар за «Неуловимых мстителей»

Звезда «Неуловимых мстителей» Васильев заявил, что не хочет играть в кино о бандитах

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Кадр из фильма «Неуловимые мстители»/Телеканал «НТВ»

Актер Василий Васильев, сыгравший Яшку-цыгана в фильме «Неуловимые мстители» (1967), принял участие в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артиста цитирует «Пятый канал».

73-летний Васильев признал, что сильно постарел, однако уверен в своей привлекательности.

«Раньше я был молодой и красивый, а сейчас просто красивый», — сказал актер.

Он также рассказал, что на гонорар с фильма купил матери две коровы, а себе коня. Васильев отметил, что хотел бы снова сыграть в кино, однако предложения потенциальных ролей его не устраивают.

«Иногда мне присылают сценарии. Но ленты о бандитах и ментах мне не по сердцу. А других картин на экранах до обидного мало», — констатировал Васильев.

После успеха в «Неуловимых мстителях» актерскую карьеру Васильев продолжал недолго. Он создал с детьми семейный цыганский ансамбль, с которым гастролирует по настоящее время.

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