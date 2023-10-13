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Солнышко из «Телепузиков» ждет ребенка

Сыгравшая Солнышко в «Телепузиках» актриса Смит ждет первенца

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BBC/j.smith_1995/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сыгравшая Солнышко в детском познавательном сериале «Телепузики» американка Джесс Смит ждет первенца. Об этом 27-летняя девушка рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Смит показала подписчикам своей страницы снимки УЗИ, из которых можно заключить, что она находится уже на большом сроке беременности.

«Когда двое становятся тремя», — написала она.

Пол будущего ребенка девушка указывать не стала.

Джесс Смит попала в «Телепузики» в 1997 году в девять месяцев, когда ее родителям пришло приглашение на кастинг нового шоу. Девочка должна была полчаса улыбаться и смеяться на камеру.

Уже после родители узнали, для какого телепроекта велись съемки. Известно, что Смит стеснялась своей роли, отказывалась от участия в различных телешоу. Журналистам она отвечала, что главным для нее было получить образование.

Оригинальное шоу «Телепузики» стартовало на BBC в 1997 году и продолжилось до 2001-го. Авторы идеи — Энн Вуд и Энди Дэвенпорт. В России шоу транслировали на телеканале РТР с 2000 по 2002 год.

В 2022 году Netflix перезапустил «Телепузиков» с новым Солнышком — малышом азиатской внешности.

Ранее Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера.

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