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Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера

В США мать поранившегося палочкой Гарри Поттера ребенка подала в суд

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Warner Bros.

Студия Warner Bros. получила многомиллионный судебный иск из-за копии палочки Гарри Поттера из фильмов о юном волшебнике и магической школе. Об этом сообщает TMZ.

Жительница США Джессика Перри рассказала, что приобрела копию палочки с небольшой лампочкой на конце в магазине и дала поиграть своим сыновьям. Когда старший из них махал палочкой, металлическая часть игрушки отлетела и травмировала глаз ее младшего сына.

Это, по словам Перри, привело к тяжелой травме — сетчатка трехлетнего мальчика была повреждена, вытекло некоторое количество внутриглазной жидкости, ребенок перенес несколько операций.

Ребенку, уточнила она, предстоит не только болезненное лечение, но и психологическая реабилитация — он боится засыпать в темноте. Кроме того, добавила мать поранившегося малыша, он вряд ли сможет заниматься активным спортом.

Теперь Перри хочет отсудить у киностудии компенсацию размером в $8 млн.

В конце сентября поклонники книг и фильмов о Поттере символически попрощались с актером Майклом Гэмбоном, исполнившим роль профессора Дамблдора. Любители «Гарри Поттера» подняли палочки около здания Хогвартса в тематическом парке в Орландо (США, штат Флорида).

Ранее Хабиб пожаловался, что Басков обманул его с квартирой.

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