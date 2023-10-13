Перебравшегося в Израиль актера Анатолия Белого требуют наказать за дискредитацию ВС РФ

Российского актера Анатолия Белого требуют признать иностранным агентом и привлечь к ответсвенности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, в Генеральную прокуратуру РФ обратились общественники, которые возмутились «регулярными оскорблениями Белого в адрес России».

После начала российской специальной военной операции на Украине Белый уволился из Московского художественного театра имени Антона Чехова и вместе с семьей перебрался в Израиль. Там он периодически дает интервью различным СМИ. В частности он заявлял, что спокойно отнесется к тому, если его детям придется идти служить в израильскую армию.

На этой неделе сообщалось, что Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.