Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Перебравшегося в Израиль актера Анатолия Белого требуют наказать за дискредитацию ВС РФ

Shot: актера Белого требуют признать иноагентом и наказать за слова о ВС РФ

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Российского актера Анатолия Белого требуют признать иностранным агентом и привлечь к ответсвенности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, в Генеральную прокуратуру РФ обратились общественники, которые возмутились «регулярными оскорблениями Белого в адрес России».

После начала российской специальной военной операции на Украине Белый уволился из Московского художественного театра имени Антона Чехова и вместе с семьей перебрался в Израиль. Там он периодически дает интервью различным СМИ. В частности он заявлял, что спокойно отнесется к тому, если его детям придется идти служить в израильскую армию.

На этой неделе сообщалось, что Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий