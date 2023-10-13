Вышел трейлер фильма с Тимоти Шаламе в роли гениального шоколатье

Американский и французский актер Тимоти Шаламе сыграл изобретателя и гениального шоколатье Вилли Вонка. Трейлер фильма с названием «Вонка» выпустила студия Warner Bros.

«Думаю, пришло время изменить мир», — заявляет герой Шаламе в предстоящем приквеле от режиссера «Паддингтона» Пола Кинга. Картина основана на популярной детской книге Роальда Даля «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

Шаламе играет молодого Вилли Вонка, противостоящего шоколадному картелю, который хочет помешать ему заниматься своим ремеслом. «Тебе следует дать отпор этим хулиганам», — заявляет герою персонаж Умпа-Лумпа, которого играет Хью Грант.

Музыкальные номера Шаламе включают в себя танцы в гигантском шоколадном фонтане и чечетку на волшебной фабрике, когда он пытается противостоять угрозам картеля прекратить производство восхитительных шоколадных конфет. Warner Bros. описала приквел следующим образом — действие фильма происходит до событий книги — как «яркое, мифическое начало творчества молодого изобретателя, прежде чем он станет знаменитым».

В картине приняли также участие: Кала Лейн, Наташа Ротвелл, Киган-Майкл Ки, Патерсон Джозеф, Мэтт Лукас, Роуэн Аткинсон и обладательница Оскара Оливия Колман.

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