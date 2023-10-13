Россияне назвали любимые фразы из фильмов Марка Захарова

Россияне чаще цитируют героев картины «Формула любви» режиссера Марка Захарова. Об этом сообщил «Газете.Ru» телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 847 респондентов.

Лидерами среди фраз из картин Захарова оказались цитаты Маргадона (Семен Фарада): «Хочешь большой, но чистой любви?» и «А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли?» За них проголосовали 45% участников опроса.

Второе место (42%) принадлежит эпизодам с героем Леонида Броневого.

«Голова — предмет темный и исследованию не подлежит»; «Коли доктор сыт, так и больному легче», — произносит доктор в «Формуле любви».

Тройку лидеров замыкает барон Мюнхгаузен Олега Янковского: «Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Фразе из этой картины Захарова отдали предпочтение 38% респондентов.

Четвертое и пятое место занимают цитаты из фильма «Обыкновенное чудо». За слова: «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, чего зря время терять?» — проголосовали 37%. Еще 23% посчитали любимой фразу, которую произносит Евгения Симонова в роли принцессы:

«Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

Опрос проводился к 90-летию со дня рождения театрального и кинорежиссера, народного артиста СССР и лауреата множества государственных наград Марка Анатольевича Захарова.

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