«Отрицает стандарты красоты»: Йоханссон поддержала Памелу Андерсон

Актриса Скарлетт Йоханссон поддержала свою коллегу Памелу Андерсон, которая решила посетить Неделю моды в Париже без макияжа. Об этом актриса поговорила с Popsugar.

«Это что-то совсем особое — когда женщина, находящаяся в центре внимания приходит на модное шоу или громкое событие без макияжа. Это отличается от того, к чему мы привыкли», — рассуждает 38-летняя актриса.

Йоханссон уверена, что шаг Андерсон поддержит многих женщин.

«Сегодня это мощный сигнал для женщин независимо от того, последуют ли они ее примеру. Это придает сил — видеть других женщин, которые отрицают стандарты красоты», — сказала актриса.

В конце сентября 56-летняя Памела Андерсон отправилась на прогулку в Париже, которая привлекла внимание фотографов. Перед камерами она позировала в ярко-желтом платье без рукавов, в кремовых босоножках на каблуках и с сумкой молочного цвета. Она также отказалась от макияжа и сделала легкую укладку.

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