Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Отрицает стандарты красоты»: Йоханссон поддержала Памелу Андерсон

Актриса Йоханссон одобрила отказавшуюся от макияжа Памелу Андерсон

close
100%
Vianney Le Caer/AP

Актриса Скарлетт Йоханссон поддержала свою коллегу Памелу Андерсон, которая решила посетить Неделю моды в Париже без макияжа. Об этом актриса поговорила с Popsugar.

«Это что-то совсем особое — когда женщина, находящаяся в центре внимания приходит на модное шоу или громкое событие без макияжа. Это отличается от того, к чему мы привыкли», — рассуждает 38-летняя актриса.

Йоханссон уверена, что шаг Андерсон поддержит многих женщин.

«Сегодня это мощный сигнал для женщин независимо от того, последуют ли они ее примеру. Это придает сил — видеть других женщин, которые отрицают стандарты красоты», — сказала актриса.

В конце сентября 56-летняя Памела Андерсон отправилась на прогулку в Париже, которая привлекла внимание фотографов. Перед камерами она позировала в ярко-желтом платье без рукавов, в кремовых босоножках на каблуках и с сумкой молочного цвета. Она также отказалась от макияжа и сделала легкую укладку.

Ранее Хилькевич рассказала, как поссорилась с Серябкиной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий