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Хабиб пожаловался, что Басков обманул его с квартирой

Певец Хабиб заявил, что Басков не дарит ему квартиру вопреки обещаниям

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xabibkaa/VK

Популярный российский певец и видеоблогер Хабиб обвинил своего коллегу по сцене, народного артиста России Николая Баскова в обмане с покупкой квартиры. На Баскова он пожаловался в эфире передачи «Поехали» на «Авторадио», уточняет «Лента.Ru».

Басков, объяснил Хабиб, интересовался у него, помогла ли популярная песня «Ягода малинка» заработать на квартиру в Москве. Узнав, что этого не произошло, Басков якобы пообещал лично подарить Хабибу недвижимость или поспособствовать ее приобретению.

«Обманул, получается, с квартирой… Пообещал помочь с покупкой или подарить, а не помогает и не дарит», — посетовал Хабиб.

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