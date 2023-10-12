«Спутник» и мультфильм о Суворове покажут в Душанбе

Фантастические фильмы «Обратимая реальность», «Спутник», комедии «Далекие близкие» и «Волшебники», а также мультфильм «Суворов: Великое путешествие» покажут в Душанбе. Об этом «Газете.Ru» сообщило РОСКИНО.

Первые в Таджикистане Дни российского кино под брендом Russian Film Festival пройдут с 15 по 19 октября. Фильмы будут бесплатно показывать в кинотеатрах «Навруз» и «Парфенон» в рамках первого Международного кинофестиваля «Тоджи Сомон».

В Таджикистан привезут научно-фантастический триллер о столкнувшемся с новой формой жизни космонавте «Спутник» Егора Абраменко (2020), триллер о виртуальной игре «Обратимая реальность» Дмитрия Константинова, роуд-муви «Далекие близкие» Ивана Соснина и фэнтези «Волшебники» Рената Давлетьярова.

Кроме того, в программу Дней российского кино вошел мультфильм «Суворов: Великое путешествие» Бориса Черткова, в основу сюжета которого лег Швейцарский поход русской армии под командованием генерала Александра Суворова.

По данным РОСКИНО, в 2022 году в прокат в Таджикистане вышли 57 российских картин, за 9 месяцев 2023 года — 23 фильма.

В сентябре фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» показали в рамках Дней российского кино на XV Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути».

Ранее в России сняли документальный фильм про Сергея Безрукова.