В России сняли документальный фильм про Сергея Безрукова

Документальный сериал «Чье сердце бьется громче», приуроченный к 50-летнему юбилею народного артиста России Сергея Безрукова, выйдет на экраны 18 сентября.

Четыре серии проекта выйдут в онлайн-кинотеатре Okko, сокращенную полнометражную версию проекта покажут в эфире Первого канала 21 октября.

Проект снят в жанре атмосферного портрета-наблюдения. Режиссером фильма выступила Анна Матисон, благодаря чему съемочная группа снимала фильм на репетициях спектаклей и актерских тренингах.

«Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее, наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», — рассказала Анна Матисон.

Известный артист расскажет о своем понимании актерской профессии и как оно менялось в течение жизни, вспомнит студенческие годы и своих главных наставников, а еще поделится, чем наполнена его жизнь между съемками и театром.

«Институт развития интернета (ИРИ) активно поддерживает документальный контент. Он может быть очень разным – образовательным, историческим, современным, но всегда исследующим человека. В случае с этим проектом – через историю главного героя мы соприкасаемся с «внутренней кухней» нескольких творческих сфер — кино, театра, музыки — и с теми людьми, которые сегодня их развивают и создают», — отметила генеральный продюсер АНО «ИРИ» Елена Лапина.

Зрители также увидят бэкстейдж со съемочных площадок 10 фильмов, репетиции 7 спектаклей, хронику театра и семейный архив.