Актриса и депутат Елена Драпеко рассказала о самых сложных ролях в кино

Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что сложными для нее были роли в фильме «А зори здесь тихие» и в сериале «Вечный зов». В беседе с «Газетой.Ru» она призналась, что роль Лизы Бричкиной была особенно непростой — пришлось сыграть деревенскую девушку, а также поменять внешность и пластику.

«Сначала это была роль Лизы Бричкиной, поскольку я играла в фильме деревенскую девушку, а сама я горожанка. Никогда в жизни ни в какой деревне не жила, поэтому мне пришлось менять и внешность, и пластику, и, так сказать, работать с внутренним содержанием образа», — сказала Драпеко.

Она отметила, что трудной, но интересной, для нее была и роль Веры Инютиной в сериале «Вечный зов», так как актриса не была похожа на свою героиню. Она добавила, что в сериале снимались замечательные артисты и ей хотелось быть не хуже своих коллег.

«Очень интересная была работа в картине «Вечный зов», безусловно, потому что там такая отрицательная героиня. Вживаться в роль, сложно, как в любую роль, потому что она на меня не похожа. Таких девушек я видела в жизни, я пыталась повторить черты, которые я замечала. И потом, там роли от 16 лет до больше чем 40 лет, очень большой временной разрыв, поэтому пришлось поработать, худеть для роли, поправляться для роли, грим делать. В сериале было 33 главных роли, играли замечательные артисты рядом со мной и хотелось быть не хуже. Поэтому я очень внимательно относилась к тому, что говорил режиссер. Со мной работал режиссер Краснопольский. Мы очень много репетировали. Совершенно замечательные партнеры у меня были по этой картине, так что было трудно, но интересно. Снимался этот фильм много лет по технологии обычного художественного кино, где был первый план, второй, третий. Фильм очень качественный, в отличие от сериалов, которые сейчас появляются. Это очень глубокая картина с содержательными вопросами, которые она поднимает. Это история практически России на протяжении 50 лет, персонажи меняются, меняются их убеждения, меняются характеры за это время, так что это было интересно», — пояснила она.

Ранее Лариса Гузеева ответила на обвинения в «деревенском» происхождении.