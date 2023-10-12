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Звезда «Людей Икс» назвал своего отца больным человеком

Актер Патрик Стюарт рассказал о насилии со стороны отца с ПТСР

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imdb.com

Звезда «Людей Икс» Патрик Стюарт признался, что в детстве ему приходилось жить в бедности с отцом, который часто вел себя жестоко по отношению к семье. Его слова передает Fox news.

«Когда я был маленьким, то никогда не говорил о своем происхождении, потому что было стыдно. Наши соседи знали, на что способен мой отец», — подчеркнул артист.

Стюарт признался, что вырос в небольшом городе Мирфилд в Англии. В его доме не было ни водопровода, ни холодильника, ни туалета. Отец актера долгие годы служил в британской армии, в том числе во время Второй мировой войны. Мужчина страдал от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

«Мой отец был болен, и именно из-за болезни потерял над собой контроль. Он был алкоголиком: в пятницу вечером начинал пить и продолжал до воскресенья. В такие времена было опасно находиться рядом с ним», – вспомнил 83-летний Стюарт.

До этого актер также вспоминал, что вместе с братьями пытался уговорить мать уйти от отца. Однако женщина отказывалась оставлять мужчину одного.

Стюарт признался, что сам замечал за собой появление жестокости уже во взрослом возрасте.

«Редко по отношению к другим людям и никогда к детям, но я могу разозлиться. И все это идет от моего отца», — отметил артист.

Ранее жена Уилла Смита призналась, что ушла от мужа семь лет назад.

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