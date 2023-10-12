Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Marvel решила переснять перезагрузку «Сорвиголовы» и уволила сценаристов

Студия Marvel уволила сценаристов «Сорвиголовы» из-за недостаточности экшена в шоу

close
100%
Marvel Studios

Боссы Marvel уволили сценаристов и постановщиков перезагрузки «Сорвиголовы» после отсмотра снятого материала. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Всего по сценарию авторов Криса Орда и Мэтта Кормана сняли менее половины эпизодов из 18. Однако глава компании Кевин Файги вместе с другими руководителями Marvel уже уверены, что сериал не удался.

По словам инсайдеров, у Орда и Кормана получился юридический процедурал, в котором мало экшена и насилия в духе сериала «Сорвиголова», выходившем на Netflix. К тому же, главный герой Мэттью Мердок (Чарли Кокс) появляется в супергеройском костюме только в четвертом эпизоде. Marvel планирует сохранить некоторые сцены и эпизоды предыдущей команды, изменив при этом концепцию проекта.

Несмотря на то, что Орд и Корман отстранены от написания скрипта шоу, они станут исполнительными продюсерами двухсезонного сериала.

В марте сообщалось, что Джон Бернтал вернется к роли Карателя в сериале «Cорвиголова: Рожденный заново». Джон Бернтал дебютировал в этом амплуа в 2016-м во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix. Вскоре он сыграл в сериале «Каратель» стриминга.

Ранее сообщалось, что звезды «Барби» воссоединятся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий