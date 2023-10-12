Marvel решила переснять перезагрузку «Сорвиголовы» и уволила сценаристов

Боссы Marvel уволили сценаристов и постановщиков перезагрузки «Сорвиголовы» после отсмотра снятого материала. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Всего по сценарию авторов Криса Орда и Мэтта Кормана сняли менее половины эпизодов из 18. Однако глава компании Кевин Файги вместе с другими руководителями Marvel уже уверены, что сериал не удался.

По словам инсайдеров, у Орда и Кормана получился юридический процедурал, в котором мало экшена и насилия в духе сериала «Сорвиголова», выходившем на Netflix. К тому же, главный герой Мэттью Мердок (Чарли Кокс) появляется в супергеройском костюме только в четвертом эпизоде. Marvel планирует сохранить некоторые сцены и эпизоды предыдущей команды, изменив при этом концепцию проекта.

Несмотря на то, что Орд и Корман отстранены от написания скрипта шоу, они станут исполнительными продюсерами двухсезонного сериала.

В марте сообщалось, что Джон Бернтал вернется к роли Карателя в сериале «Cорвиголова: Рожденный заново». Джон Бернтал дебютировал в этом амплуа в 2016-м во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix. Вскоре он сыграл в сериале «Каратель» стриминга.

Ранее сообщалось, что звезды «Барби» воссоединятся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена».