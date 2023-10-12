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Юлия Пересильд предстала в образе молодой Бабы-Яги на первых кадрах из нового «Последнего богатыря»

Появились фото со съемок сериала «Последний богатырь. Наследие» с Юлией Пересильд

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Онлайн-кинотеатр START

Актриса Юлия Пересильд предстала в образе молодой Бабы-Яги на первых кадрах со съемок сериала «Последний богатырь. Наследие». Фото предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

«Это была уникальная по своей сложности экспедиция, при этом в невероятной красоте Приэльбрусья и Эльбруса. Мы там пережили и дождь, и ветер, и солнце, и холод, но мы это все пережили. И это точно те съемки, которые мы все еще долго будем вспоминать», — рассказала Пересильд.

В рамках съемочной экспедиции группа отправилась в Приэльбрусье и Сочи — они посетили Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи косы и перевал Актопрак, а также многие другие живописные места. По словам режиссера проекта Антона Маслова, съемочной группе пришлось объездить весь Северный Кавказ, прежде чем они смогли выбрать оптимальные места для съемок сериала.

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому исполнилось 50 лет, подрастают две дочери: богатырка Марья (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Привычную жизнь Белогорья нарушает внезапный визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье приходится отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Ранее стало известно, что актеры Робби и Гослинг снимутся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена».

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