Волочкова рассказала о самом драгоценном подарке от поклонника

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Газете.Ru», что самый необычный и драгоценный подарок ей подарила пятилетняя девочка – вышитый на салфетке цветок, доставшийся ребенку от матери.

«Мне самый необычный подарок дарила девочка пятилетняя. Я в Санкт-Петербург приезжала, мы давали концерт благотворительный «Лебединое озеро». Билеты распространяли бесплатно, приезжали в больницы. Одна девочка рассказала мне о том, что вот у нее есть папа живой, но мамы нет. И мама оставила после себя вышитый цветочек на салфеточке тканевой. И когда я танцевала этот спектакль, люди потом в конце подбежали к сцене для того, чтобы мне аплодировать и дарить цветы. И я увидела, что высокий мужчина, как раз папа этой девочки, поскольку он был тогда в больнице, держит эту девочку на плечах, и она дарит мне эту салфеточку с цветочком. Это был самый драгоценный цветок, который мне дарили в жизни, и самый драгоценный подарок в такой ситуации», — сказала она.

Недавно сообщалось, что Анастасии Волочковой может грозить срок из-за осквернения символов воинской славы. Волочкова разместила фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5. Отмечается, что этот самолет использовали в самые тяжелые годы во время Великой Отечественной войны.

Ранее Волочкова осудила тех, кто заявил на нее в полицию из-за фото с самолетом.