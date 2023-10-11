Российская исполнительница записала песню к китайскому фильму «Исчезнувшая в звездах»

Певица и композитор Тося Чайкина создала саундтрек к китайскому фильму «Исчезнувшая в звездах». Об этом сообщает ТАСС.

Лента станет ремейком советской картины «Ловушка для одинокого мужчины» постановщика Алексея Коренева, которая вышла в 1990 году. В российский прокат китайская версия выйдет 12 октября.

«В отличие от советского первоисточника, который по жанру был ироническим детективом, китайский ремейк — детективный триллер, действие которого разворачивается на острове, куда молодой человек и его жена приехали отметить годовщину свадьбы. После чего девушка пропала, а на ее месте возникла другая, выдающая себя за исчезнувшую», — рассказали в кинокомпании Artmainstream.

В каст вошли актриса Ни Ни («Цвет войны» с Кристианом Бейлом) и звезда «Хранителей» Чжу Илун. Мировая премьера «Исчезнувшей в звездах» состоялась еще в декабре 2022 года, лента собрала в прокате больше $520 миллионов.

Оригинальная советская комедия «Ловушка для одинокого мужчины» снята по мотивам одноименной пьесы Робера Тома. В фильме снимались Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Вениамин Смехов и другие.

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