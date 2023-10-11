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На концерте Басты в Самаре случились давка и путаница с билетами

В Самаре зрителей не хотели пускать на концерт Басты

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Пресс-служба Альфа-банка

На концерте рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) 10 октября во Дворце спорта в Самаре случились давка и путаница с билетами. Об этом сообщает kp.ru.

Небольшая давка, рассказали очевидцы, произошла в фан-зоне. На входе, добавили свидетели, не сканировались билеты, купленные через одну из организаций.

Администраторы заподозрили гостей концерта в предоставлении поддельных билетов. Позже выяснилось, что билеты необходимо было распечатать. После разбирательств обладателей спорных билетов пустили на концерт.

Накануне продюсер Витаса Сергей Пудовкин заявил, что на концерт певца в Китае пришло большее количество человек, чем вмещает в себя сама площадка.

«Меня разорвал стадион в городе Сучжоу, где количество проданных билетов составило 62 тысячи. При том что в продаже было 55. На мой законный вопрос к организаторам: «А как так? Где деньги?» — они мне сказали, что перекупщики сделали невозможное», — посетовал мужчина.

Ранее актриса Эмбер Херд пожаловалась, что Джейсон Момоа переодевался в Джонни Деппа, чтобы дразнить ее на съемках «Аквамена 2».

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