Охлобыстин вспомнил о последних съемках Олега Янковского

Актер и бывший священник Иван Охлобыстин вспомнил, что освятил крест артиста Олега Янковского перед тем, как он должен был ехать на обследование. Слова звезды «Интернов» передает aif.ru.

«Почему-то мне захотелось для него это сделать. Иду в ночи, а было уже ближе к 11 вечера, в монастырь, который был напротив нашей гостиницы. Стучусь. И — мистика момента! Открывает инок. Ничего не спрашивает, ведет в храм, в алтарь. Дает облачение. Я освятил крест. И обратно», — заявил актер.

Охлобыстин снимался с Янковским в его последней картине «Царь». По словам артиста, именно он порекомендовал режиссеру Павлу Лунгину взять Янковского на роль митрополита Филиппа. Звезда «Интернов» заявил, что его коллега до этой роли не носил нательный крест, однако после нее захотел забрать тот, что носил его персонаж.

«Последний день съемок в Суздале. Янковский должен уезжать на обследование. А ему понравился нательный крест, который его герой в фильме носил», — отметил актер.

Актер добавил, что через какое-то время выяснилось, что Янковский страдает от онкологического заболевания.

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