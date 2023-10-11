Александра Захарова призналась, что ей больно пересматривать фильмы отца

Актриса Александра Захарова посетила юбилейный вечер в Москино, посвященный 90-летию со дня рождения ее отца — режиссера Марка Захарова (1933-2019). Об этом пишет kp.ru.

Вечер был посвящен съемкам фильма «Формула любви» о приключениях графа Калиостро в России. Захаровой в фильме досталась роль дворовой девки Фимки.

По словам Захаровой, ей до сих пор больно пересматривать фильмы отца.

«После его ухода прошло всего четыре года. Но за это время многое изменилось. И в нашем театре тоже. Папа окружил меня и маму такой любовью и заботой, что мне трудно сейчас без него, без мамы», — сказала Захарова.

По словам актрисы, в любой ситуации она старается представить, что бы сказал отец.

«Если говорить о его заветах, наверное, его главный завет: держаться, несмотря ни на что, и не унывать... Стараюсь этому следовать», — призналась 61-летняя народная артистка России.

Недавно Олеся Железняк призналась, что слова Марка Захарова об участии в антрепризах в свое время ранили ее в сердце.

«Я много играла в антрепризах, а Марк Анатольевич очень не жаловал этот жанр. Он был вообще очень строгий. Я, если честно, очень боялась его», — подчеркнула Железняк.

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