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«Наметился конструктив»: адвокат Славы рассказала о ходе переговоров с Хайдаровым

Адвокат Славы Сенина сообщила, что переговоры с хирургом Хайдаровым начались

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Переговоры между звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, его пациентами и клиниками уже проходят, рассказала kp.ru адвокат пострадавших Елена Сенина.

По ее словам, в процессе переговоров между сторонами конфликта «наметился конструктив».

«Я из тех юристов, которые интересы своих доверителей ставят на первое место. Надо сказать, что Тимур Хайдаров со мной на связи, и я надеюсь, что нам всем удастся решить возникшие проблемы взаимоприемлемым способом. Но о чем-то итоговом говорить еще рано, так как следует детально разобраться с каждым случаем. <...> Но скажу одно: пока все идет хорошо», — рассказала Сенина.

В конце сентября Елена Сенина сообщала, что она получила согласие на проведение процедуры медиации в клиниках, где работал Тимур Хайдаров. Данная процедура позволяет решить конфликт на основе добровольного согласия и без судебного вмешательства. Документ Сениной подписали гендиректора клиник «Олимп Клиник», «ДжиЭмТи», «Ай Кью Пластик», а также сам хирург Хайдаров.

Напомним, что в июле певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Ранее сообщалось, что Хайдаров и его жена пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на травлю в интернете.

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