Надежда Бабкина раскрыла секрет молодости

Певица Надежда Бабкина назвала в интервью с изданием «Вокруг ТВ» своим главным секретом молодости любовь к себе.

Бабкина заявила, что ухаживает за собой и посещает косметологов. Звезда отметила, что косметические процедуры весьма эффективны в борьбе с возрастными изменениями.

«Вот так вот сделаешь процедуру одну на лицо, а ощущение, что тебе только что круговую (подтяжку) сделали. Все поднимается и все прекрасно выглядит», — поделилась артистка.

Помимо косметолога Бабкина также ходит на массаж и гидромассаж, а в театре она много «бегает по этажам». Артистка старается не ограничивать себя в продуктах, но урезает порции. В спортивный зал она не ходит.

«Да какой спорт? Побегайте здесь! Я тут пока по лестницам похожу туда-сюда, потом на сцену выйду отфигачу, пока по театру размах сделаешь — и все», — рассказала певица.

Бабкина также заявила, что не хочет носить излишне откровенные наряды. Звезда «позволяет себе» юбки и платья на палец ниже колена.

«Можно и выше надеть, но а зачем? Тут уважение уже не только ко мне, но и к моим годам, моему богатству», — заключила артистка.

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