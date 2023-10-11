Звезда «Фабрики звезд» Михальчик станет матерью во второй раз

Певица и телеведущая Юлия Михальчик станет матерью во второй раз. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на окружение артистки.

По данным источника, Михальчик находится на седьмом месяце беременности и продолжает работать. Звезда стала реже посещать светские мероприятия и планирует уйти в декрет в ближайшее время. Как отмечает издание, артистка хочет посвятить себя подготовке ко второму материнству. Пол будущего малыша неизвестен. Его отец — тоже.

Михальчик родила первенца в 2013 года году от мужа, бизнесмена Владимира Гоева. Мальчика назвали Александром. Через три года после появления на свет малыша супруги развелись. Артистка рассказывала, что вышла замуж, потому что мечтала о ребенке. По словам звезды, это главный положительный момент в совместной жизни с предпринимателем. Она уточнила, что Гоев виделся с сыном один раз за три года.

В интервью Яне Чуриковой Михальчик опровергла, что назвала сына в честь продюсера Александра Шульгина. По словам артистки, это просто совпадение, и она выбирала имя по церковному календарю. У участницы «Фабрики звезд» был непродолжительный роман с продюсером — на тот момент ей было 18 лет, а ему — 38.

Ранее Лариса Гузеева ответила на обвинения в «деревенском» происхождении.