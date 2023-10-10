«Копируем императорскую семью»: Анита Цой объяснила, почему не живет с мужем

Певица Анита Цой в разговоре с «Утро.Ру» призналась, что они с мужем Сергеем Цоем живут раздельно, так как следуют примеру императоров.

«Мы копируем императорскую семью. Ее члены никогда не жили вместе. У нас тоже была возможность построить несколько домов, и я не живу постоянно с мужем. Он, по примеру императора, обитает по соседству, в доме рядом. Разъехаться было хорошим решением, потому что так мы друг от друга не устаем», — уточнила Цой.

При этом звезда подчеркнула, что она сама была инициатором этой идеи. По словам певицы, ей нравится работать ночью, в то время как ее супруг в это время спит, и она ему мешает. Цой заверила, что встречается с мужем каждый вечер. Исполнительница считает, что женщина всегда должна держать мужчину немного настороже, чтобы он ревновал.

«Хотя, конечно, у нас были ситуации, когда мы оказывались на грани развода. Ведь все семейные пары через определенное время – 3, 5, 7, 10 и 16 лет – проходят через такие кризисы», — призналась Цой.

Анита и Сергей Цой состоят в браке почти 32 года. У пары есть сын Сергей, которого назвали в честь отца.

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