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Валдис Пельш высказался о «странном формате» шоу «Угадай мелодию»

Телеведущий Валдис Пельш пожаловался на годовой отпуск шоу «Угадай мелодию»

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Пресс-служба Первого канала

Телеведущий Валдис Пельш в интервью Александру Добровинскому назвал странным формат шоу «Угадай мелодию», которое он ведет на российском телевидении уже много лет.

«Программа «Угадай мелодию» жива до сих пор, как ни странно. Правда, в странном формате – восемь дней в январе. Нас выставляют каждый день на Первом канале, а потом мы уходим в годовой отпуск. Я не обсуждаю мудрое решение мудрого Константина Львовича», — подчеркнул Эрнст.

Сейчас артист выполняет роль ведущего на шоу «Поем на кухне всей страной», в новогодних выпусках «Угадай мелодию» победители каждого выпуска сразятся в другой программе за первенство.

«Участниками одной игры станут герои «Поем на кухне всей страной» — уже в качестве звезд. Более того, в нескольких программах у них будет отдельная категория, где народные исполнители без слов пропоют мелодию для игроков», — пояснял Пельш.

Сам ведущий говорил, что с осторожностью и недоверием относится к изменениям формата телешоу, который придумали в 1953 году.

Ранее Мария Погребняк назвала конфликт с Хилькевич «легким недопониманием».

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