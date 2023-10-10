Лариса Долина описала впечатления от игры в Театре на Таганке

Певица Лариса Долина в своем Telegram-канале описала впечатления от игры в постановке «Фигаро» в Театре на Таганке. В спектакле джазовая певица исполнила роль Марселины.

«Репетиции, шлифовка номеров, ежедневный тренинг — все эти составляющие, без которых никогда ничего не получится. И, конечно, полное погружение в эту стихию под названием «театр». Сказать, что я волновалась — это ничего не сказать», — написала Долина.

Она уточнила, что еще до начала репетиций чувствовала сильное волнение, ответственность и страх неудачи. Долина призналась, что ей удавалось «отгонять мандраж» при помощи репетиций и изучения своего персонажа. По словам исполнительницы, ситуацию усложняло то, что помимо репетиций в театре ей нужно было гастролировать, заниматься со студентами и работать на студии.

«Теперь труппа Таганки практически моя вторая семья! Спасибо Денису (режиссер постановки Денис Бокурадзе — «Газета.Ру») за его наставления и абсолютно понятные слова для понимания, кто же это такая — Марселина. Благодарна каждому, кто причастен к постановке, к неравнодушию и преданности профессии!» — резюмировала Долина.

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