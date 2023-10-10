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15-летняя дочь Миллы Йовович занялась тхэквондо

Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон начала заниматься тхэквондо

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Evan Agostini/AP

Дочь Миллы Йовович, модель и актриса Эвер Андерсон занялась тхэквондо. Видео с тренировки молодой девушки публикует Telegram-канал «Звездач».

На видео Андерсон в спортивной экипировке ломает доску сначала ногой, а потом разворачивается и проделывает то же локтем. Сидящий поодаль подросток начинает хлопать девушке после удачного выполнения ударов.

В начале сентября сообщалось, что Андерсон снялась для журнала в стиле 90-х. Волосы модели были уложены на манер причесок старого Голливуда, а макияж выполнен в нежно-розовых оттенках.

«Точная копия своей матери», «Невероятно похожа на свою мать», «Очень красивая, вся в маму», «Сначала решила, что это Милла Йовович», «Потрясающая девушка», «Копия Миллы Йовович в молодости», — написали пользователи в комментариях.

Помимо работы моделью, Андерсон также активно снимается в кино. Она сыграла главную роль в фильме «Питер Пэн и Вэнди», а до этого девушка появлялась супергеройском фильме «Черная вдова» и триллере «Обитель зла: Последняя глава».

У актрисы Милы Йовович и режиссера Пола Андерсона трое детей. В 2007 году на свет появилась их первая дочь Эвер, в 2015 году родилась Дэшилл, а в 2020 году — Ошин.

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