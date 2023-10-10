Звезда «Папиных дочек» пожаловалась на болезненные косметические процедуры

Актриса Татьяна Орлова сообщила в беседе с «Пятым каналом», что регулярно посещает косметологов.

Орлова отметила, что ни одну косметологическую процедуру не может назвать любимой. Артистка призналась, что ей больно делать подобные процедуры.

«И ботокс, и гиалурон, и нить, и все. Как это может быть любимое? Там больно все», — возмутилась актриса.

Татьяна Орлова наиболее известна по роли секретарши Тамары в комедии «Папины дочки». Она также играла в таких картинах, как «Одна за всех», «Даешь молодежь!», «Воронины», «Пока цветет папоротник», «Немного не в себе», «Думай как женщина», «Дылды».

В сентябре состоялось продолжение сериала «Папины дочки». В новых сериях Веник (Филипп Бледный) оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.

Орлова призналась, что сразу согласилась сыграть Тамару в новых «Папиных дочках».

Также к своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова.

Ранее продюсер Максим Фадеев выступил против пластических операций.