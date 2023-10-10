Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Папиных дочек» пожаловалась на болезненные косметические процедуры

Актриса Татьяна Орлова заявила, что ей больно делать косметические процедуры

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актриса Татьяна Орлова сообщила в беседе с «Пятым каналом», что регулярно посещает косметологов.

Орлова отметила, что ни одну косметологическую процедуру не может назвать любимой. Артистка призналась, что ей больно делать подобные процедуры.

«И ботокс, и гиалурон, и нить, и все. Как это может быть любимое? Там больно все», — возмутилась актриса.

Татьяна Орлова наиболее известна по роли секретарши Тамары в комедии «Папины дочки». Она также играла в таких картинах, как «Одна за всех», «Даешь молодежь!», «Воронины», «Пока цветет папоротник», «Немного не в себе», «Думай как женщина», «Дылды».

В сентябре состоялось продолжение сериала «Папины дочки». В новых сериях Веник (Филипп Бледный) оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.

Орлова призналась, что сразу согласилась сыграть Тамару в новых «Папиных дочках».

Также к своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова.

Ранее продюсер Максим Фадеев выступил против пластических операций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий