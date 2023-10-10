Михаил Шац* оправдался за отъезд из Израиля на фоне начала военных действий

Блогер и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к фанатам и оправдался за свой отъезд из Израиля на фоне начала военного конфликта.

«Так сложилось, что в день начала конфликта, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран. Сегодня утром вернулся. Вернулся абсолютно сознательно, потому что хочу находиться здесь, с народом Израиля, в тяжелое для него время. Буду помогать, чем могу», — пообещал Шац.

Он напомнил, что является почетным донором. Также блогер отметил, что у него есть машина — Шац вызвался помочь подвезти что-то или кого-то, а также согласился приютить в своей квартире нуждающихся. Блогер сообщил, что некоторые из его знакомых уже стали жертвами боев с палестинцами.

»Израиль — маленькая страна. Хочу сказать, что очень близкие мне люди сейчас находятся на передовой. Знаю, что есть потери у этих людей. Хочу быть в это трудное время здесь и помочь Израилю победить», — резюмировал артист.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

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