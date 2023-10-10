Алексей Щербаков рассказал о запрете участвовать в «Вечернем Урганте»

Комик Алексей Щербаков рассказал в подкасте «Бухарог Лайв» о запретах работающих на ТНТ звезд.

Щербаков заявил, что работающим артистам на ТНТ было запрещено приходить на шоу «Вечерний Ургант».

«Никому с ТНТ нельзя было ходить к Урганту никогда-никогда-никогда», — отметил юморист.

По словам Щербакова, руководство телеканала «чудом» позволило участникам ЧБД прийти в «Вечерний Ургант» в качестве гостей. Артист заявил, что вспоминает съемки с теплотой. Он назвал работу с Ургантом «потрясающей».

Щербаков также отметил, что к Урганту в шоу приходила в гости телеведущая Ольга Бузова, несмотря на работу на ТНТ.

«Она уже автономна была, она уже не какая-то тээнтэшная, она просто Бузова, ее надо пускать», — объяснил комик.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В новой передаче «Шоу Воли» комик Павел Воля каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели в юмористической манере.

В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

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