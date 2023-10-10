Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Яна Чурикова стала ведущей женского бизнес-реалити «Сверхновая»

Бизнес-реалити «Сверхновая» с Яной Чуриковой выйдет 16 октября

close
100%
FAMETIME TV/YouTube

Бизнес-реалити шоу «Сверхновая» выйдет 16 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра KION.

В шоу 14 женщин со всей России поборются за приз в 10 миллионов рублей на реализацию своих бизнес-идей. Ведущая передачи — Яна Чурикова. В каждой серии предпринимательницы будут проходить испытания от блогерши Насти Ивлеевой на креативность и бизнес-навыки. Также топовые эксперты из разных сфер бизнеса поделятся с участницами своим опытом и знаниями

Среди них — визажистка и владелица своего бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, владелица собственного крупнейшего в стране автосалона Елена Лисовская, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев, стилистка и основательница бренда Monochrome Алиса Боха, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный, директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова и советница президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.

«Проект будет интересен и тем зрителям, которые не занимаются бизнесом, потому что в его основе — соревнование, наблюдения за чьей-то жизнью, за чьими-то победами и поражениями. Из-за того, что я очень сильно проникаюсь историями героев, мне непросто сохранить беспристрастность. Хотелось чуть ли не самой вложиться и помочь каждой реализовать их бизнес-идеи, но так делать было, конечно, нельзя. В общем, обязательно к просмотру!» — заявила Чурикова.

Ранее Егора Крида раскритиковали после шутки об новых отношениях Клавы Коки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий