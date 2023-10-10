Яна Чурикова стала ведущей женского бизнес-реалити «Сверхновая»

Бизнес-реалити шоу «Сверхновая» выйдет 16 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра KION.

В шоу 14 женщин со всей России поборются за приз в 10 миллионов рублей на реализацию своих бизнес-идей. Ведущая передачи — Яна Чурикова. В каждой серии предпринимательницы будут проходить испытания от блогерши Насти Ивлеевой на креативность и бизнес-навыки. Также топовые эксперты из разных сфер бизнеса поделятся с участницами своим опытом и знаниями

Среди них — визажистка и владелица своего бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, владелица собственного крупнейшего в стране автосалона Елена Лисовская, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев, стилистка и основательница бренда Monochrome Алиса Боха, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный, директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова и советница президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.

«Проект будет интересен и тем зрителям, которые не занимаются бизнесом, потому что в его основе — соревнование, наблюдения за чьей-то жизнью, за чьими-то победами и поражениями. Из-за того, что я очень сильно проникаюсь историями героев, мне непросто сохранить беспристрастность. Хотелось чуть ли не самой вложиться и помочь каждой реализовать их бизнес-идеи, но так делать было, конечно, нельзя. В общем, обязательно к просмотру!» — заявила Чурикова.

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