Бюджет новой экранизации «Мастера и Маргариты» превысил 1 млрд рублей

Бюджет новой киноадаптации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» под руководством Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях превысил 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил продюсер фильма Игорь Толстунов ТАСС.

Премьера фильма запланирована на 25 января 2024 года.

«Это был очень сложный проект, но мы почти закончили его. Сначала у нас была одна концепция, но потом мы серьезно ее пересмотрели. Всего на это ушло около семи лет. На данный момент бюджет составляет 1 миллиард 239 миллионов рублей», — отметил Толстунов.

Продюсер киноленты также отметил, что «Мастер и Маргарита» станет значимым фильмом на отечественном кинорынке.

«Мы не делаем точных прогнозов, так как это всегда зависит от реакции аудитории», — уточнил он в беседе с журналистами.

Анонс на портале «Кинопоиск» так описывает новую картину: »Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое».

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