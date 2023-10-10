Актер из Шри-Ланки скончался после ДТП с диким слоном

Актер из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался в возрасте 65 лет после 14 месяцев лечения в Национальной больнице Коломбо. Об этом сообщает портал Adaderana.

Уточняется, что Энтони был госпитализирован после столкновения его автомобиля с диким слоном. Инцидент произошел 2 июля 2022 года, когда артист возвращался со съемок в Хаттикуччи Вихарая в Гальгамуве.

Как передает Adaderana, в результате аварии актер и еще двое человек, включая его младшего брата Самана, получили телесные повреждения. Актер перенес семичасовую операцию в отделении интенсивной терапии и с тех пор находился в медучреждении. Отмечается, что животное в результате столкновения также могло быть тяжело ранено.

Путь Энтони в кино начался в 1993 году. Он зарекомендовал себя как востребованный актер в телеиндустрии Шри-Ланки, снявшись во множестве фильмов и сериалов. Артист стал обладателем национальной награды за лучшую мужскую роль рекордные 16 раз.

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