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Маргулис вспомнил, как Жванецкий принялся танцевать на его квартирнике

Музыкант Маргулис заявил, что Жванецкий не понимал формат квартирников

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Музыкант Евгений Маргулис признался в беседе с aif.ru, что ему и его команде удалось совместить несовместимое на квартирнике с писателем Михаилом Жванецким.

Маргулис объяснил, что дружил со Жванецким семьями, когда пригласил его на свою передачу. Однако изначально писатель не понял, что от него хотят на квартирнике.

«Когда я пригласил его в передачу, он до конца не понимал формат, спрашивал: «Я буду читать, а ты играть… Как это совместить?» На что я ответил: «Давай попробуем». А в конце передачи он расслабился и принялся танцевать», — поделился артист.

«Квартирник у Маргулиса» — вечернее развлекательное шоу, в котором к музыканту приходят известные личности, чтобы исполнить песни. В гостях у Маргулиса побывали такие артисты и группы, как Лолита Милявская, Леонид Агутин, «Машина времени», Баста, Елка, Александр Пушной, Юрий Стоянов, «Би-2», «Дайте танк (!)», Александр Розенбаум, Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом).

Шоу четыре раза номинировалось на премию ТЭФИ. Выпуск с Михаилом Жванецким вышел 14 апреля 2018 года.

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