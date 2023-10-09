Стало известно состояние госпитализированного Павла Баршака

Брат Павла Баршака Александр сообщил в беседе с kp.ru, что с актером все в порядке.

Александр заверил, что ничего серьезного не произошло и не стоит беспокоится за артиста. По его словам, это была «совершенно бытовая история». Более того, артист планирует выйти на съемки 10 октября.

9 октября Telegram-канал Baza сообщил, что Павел Баршак был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки и переломом ребер.

По данным источника, инцидент произошел ночью 8 октября на Нагорной улице. Актер был у своей подруги-балерины, 32-летней Анастасии. Около четырех утра в квартиру через балконное окно залез 25-летний Александр Табаков, знакомый девушки. Между ним и Баршаком произошла драка. После стычки Табаков покинул квартиру тем же способом, через балкон. По предварительным данным, он серьезно не пострадал.

Через несколько часов после произошедшего Баршак решил обратиться за медицинской помощью и был доставлен в больницу. Медики диагностировали закрытую травму груди и перелом ребер. В настоящее время артист находится в хирургическом отделении.

Ранее отца Бритни Спирс госпитализировали с тяжелой инфекцией.