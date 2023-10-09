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Сын Федора Конюхова высказался о посвященном отцу фильме «Повелитель ветра»

Оскар Конюхов: смотрел фильм «Повелитель ветра» трижды — мне понравился

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Оскар Конюхов, сын путешественника Федора Конюхова, рассказал, что уже трижды посмотрел посвященный своему отцу фильм «Повелитель ветра». В интервью НСН он отметил, что картина ему понравилась своей динамикой и достоверностью.

В основу сюжета фильма Федора Бондарчука легла книга Оскара Конюхова — «С отцом по всем океанам». Картина посвящена кругосветному полету Конюхова в 2016 году — тогда путешественник поставил мировой рекорд, пролетев вокруг Земли за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль исполнил сам Бондарчук.

«Понятно, что какие-то вещи были художественные… Если делать все, как у меня написано в книге, тогда это был бы документальный фильм, а не художественный, — поделился впечатлениями Оскар Конюхов. — В целом, считаю, что команда Федора Бондарчука справилась. Самое главное — они увековечили этот проект. Сейчас о нем узнают миллионы, в том числе детей и молодежи».

Также автор книги рассказал, что создатели фильма консультировались с ним. В его произведении истории путешествия 2016 года, о котором рассказывается в картине, посвящена одна из глав.

«Книга — это пять тысяч тираж, а фильм посмотрят, судя по сборам первого уикенда, очень много людей. Наша семья благодарна команде Бондарчука за то, что они потратили много лет жизни и усилий, сделав такой фильм», — подытожил Оскар Конюхов.

Напомним, картина «Повелитель ветра» стала лидером кинопроката в России, собрав за минувшие выходные 121,3 млн рублей.

Бондарчук ранее рассказал, что Федор Конюхов похвалил его за игру в фильме «Повелитель ветра».

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