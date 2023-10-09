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Суперзлодей ополчился на ставшего популярным Майора Грома в тизере-трейлере

Вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра» с Тихоном Жизневским

Вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра», в котором новый суперзлодей Призрак предложил главному герою сыграть на жизнях простых людей.

В ролике также показана потасовка в одной из тюрем Петербурга — эту сцену снимали в закрытом следственном изоляторе города.

Сюжет второго фильма происходит спустя год после событий первого. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице. Игорь Гром оказался главной знаменитостью в городе, его жизнь стала практически идеальной. Однако идиллию полицейского прервал новый злодей, именующий себя Призраком.

В новой части франшизы о Майоре Громе к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский.

При этом к касту присоединятся Матвей Лыков в роли наследника оружейной империи Августа ван дер Хольта, Ольга Сутулова в роли генерал-лейтенанта полиции Марии Архиповой, Андрей Трушин в роли Отто Шрайбера, а также — стендап-комики Евгений Чебатков и Андрей Атлас.

Режиссером проекта вновь выступил Олег Трофим. Производством занимались Плюс Студия и Bubble Studios.

Ранее Сергей Шнуров вернулся на сцену Петербурга с песней про Беглова.

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