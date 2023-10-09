Разин заявил, что директор Шатунова женится на вдове певца ради прав на песни

Продюсер Андрей Разин заявил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов собирается жениться на вдове экс-солиста «Ласкового мая».

«Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой, на куме моей и вдове Юры Шатунова, для того, чтобы закрепить все права Юры Шатунова за семьей и объединить свое ИП, на которое он переписывает товарный знак «Юрий Шатунов», — заявил Разин.

По словам продюсера, Кудряшов также планирует получить права на все песни Юрия Шатунова.

«Но все наследие принадлежит мне, и Аркадий Кудряшов никогда этого не добьется», — отметил он.

Под конец Разин назвал адвокатов Кудряшова «чернокнижниками и ублюдками».

Недавно Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» пойдет 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнят хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетят друзья и близкие музыканта, которые поделятся историями из его жизни.

Ранее журналистка Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью.